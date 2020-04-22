ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hyten: "İran füzesi çok uzun mesafe katetti"
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ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hyten: "İran füzesi çok uzun mesafe katetti"

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, İran'ın Dünya'nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." dedi.

22.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:38
ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hyten:

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, İran'ın Dünya'nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." dedi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hyten, İran'ın uydu fırlatmasının Tahran'ın "kötü niyetli faaliyetlerinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Hyten, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." diye konuştu.

İran'ın bölgeyi tehdit etmeye devam ettiğini belirten Hyten, "Elinizde bu kadar uzun mesafe kateden bir füze varsa, bu sizin komşularınıza ve müttefiklerimize tehdit teşkil ettiğinizi gösteriyor. Bunun asla ABD'yi doğrudan tehdit etmemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Hyten, Trump'ın İran tehdidinden memnun

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD donanmasına, taciz etmeleri halinde İran'ın gambotlarını vurma talimatına da değinen Hyten, "Başkanın bir hasmı uyarmasından memnunum. Biz ordu olarak ve Amerikan halkı bunun ne demek olduğunu biliyoruz. İran da bu mesajın ne demek olduğunu biliyor. 'Eğer o yolu tercih ederseniz, biz de o yoldan geliriz ve daha kalabalık geliriz. Dolayısıyla o yoldan gitmeyin', demektir bu." değerlendirmesinde bulundu.

Donanmanın elinde yasal olarak kendini savunma hakkına dayanan güç kullanma yetkisinin bulunduğunu dile getiren Orgeneral Hyten, İran'ın Trump'ın belirttiği çizgiyi geçmesi halinde Amerikan donanmasının karşılık vereceğini vurguladı.

"Kim Jong-un halen Kuzey Kore ordusunun başında"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin bir soruya Hyten, "Kim Jong-un'un halen Kore nükleer kuvvetlerinin ve askeri gücünün başında olduğunu düşünüyorum. Bundan şüphe etmem için elimde bir sebep yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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