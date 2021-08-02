ABD Genel Kurmay Başkanı McConville, Fas'lı yetkililerle askeri işbirliğini görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı General James C. McConville, resmi ziyarette bulunduğu Fas'ta üst düzey yetkililerle askeri işbirliği konusunda temaslarda bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı General James C. McConville, resmi ziyarette bulunduğu Fas'ta üst düzey yetkililerle askeri işbirliği konusunda temaslarda bulundu.

Fas resmi haber ajansına göre, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, McConville'in sırasıyla hükümette Savunmadan Sorumlu Bakan Vekili Abdullatif Ludiyi ve Kraliyet Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi General Abdulfettah el-Varrak tarafından kabul edildiği belirtildi.

İki bakan özellikle "Afrika Aslanı 2021" olmak üzere ortak tatbikatlar ve eğitimler nedeniyle ikili işbirliğinin sürdürülebilirliği, yoğunluğu ve mükemmelliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

McConville'in başkanlık ettiği askeri heyetle birlikte Varrak tarafından da karşılandığı aktarıldı.

Görüşmede askeri yetkililer, ABD Fas askeri işbirliğinin hedefleri ve ilkelerine bağlılıklarını vurguladı.

Açıklamada, ortak tatbikatlar ve eğitim çalışmaları kapsamında askeri işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi. Amerikalı askeri yetkilinin ülkeye ziyaret tarihi ve süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD Fas stratejik işbirliği, Ekim 2020'de 10 yıllık yol haritası olarak nitelen protokolün imzalanmasıyla zirveye ulaştı.

Son olarak, ABD'nin 10 Aralık 2020'de Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini kabul ettiğini ilan etmesinin ardından geçen haziranda iki ülke arasında "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatları yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa