ABD Genel Kurmay Başkanı McConville, Fas'lı yetkililerle askeri işbirliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Genel Kurmay Başkanı McConville, Fas'lı yetkililerle askeri işbirliğini görüştü

ABD Genel Kurmay Başkanı McConville, Fas'lı yetkililerle askeri işbirliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel

ABD Genelkurmay Başkanı General James C. McConville, resmi ziyarette bulunduğu Fas'ta üst düzey yetkililerle askeri işbirliği konusunda temaslarda bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı General James C. McConville, resmi ziyarette bulunduğu Fas'ta üst düzey yetkililerle askeri işbirliği konusunda temaslarda bulundu.

Fas resmi haber ajansına göre, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, McConville'in sırasıyla hükümette Savunmadan Sorumlu Bakan Vekili Abdullatif Ludiyi ve Kraliyet Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi General Abdulfettah el-Varrak tarafından kabul edildiği belirtildi.

İki bakan özellikle "Afrika Aslanı 2021" olmak üzere ortak tatbikatlar ve eğitimler nedeniyle ikili işbirliğinin sürdürülebilirliği, yoğunluğu ve mükemmelliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

McConville'in başkanlık ettiği askeri heyetle birlikte Varrak tarafından da karşılandığı aktarıldı.

Görüşmede askeri yetkililer, ABD Fas askeri işbirliğinin hedefleri ve ilkelerine bağlılıklarını vurguladı.

Açıklamada, ortak tatbikatlar ve eğitim çalışmaları kapsamında askeri işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi. Amerikalı askeri yetkilinin ülkeye ziyaret tarihi ve süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD Fas stratejik işbirliği, Ekim 2020'de 10 yıllık yol haritası olarak nitelen protokolün imzalanmasıyla zirveye ulaştı.

Son olarak, ABD'nin 10 Aralık 2020'de Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini kabul ettiğini ilan etmesinin ardından geçen haziranda iki ülke arasında "Afrika Aslanı 2021" askeri tatbikatları yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Gülben Ergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Genel Kurmay Başkanı McConville, Fas'lı yetkililerle askeri işbirliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:58:59. #1.16#

title