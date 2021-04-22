ABD, gelişmekte olan ülkeler için kamu iklimi finansmanını 2024'e kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor
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ABD, gelişmekte olan ülkeler için kamu iklimi finansmanını 2024'e kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor

ABD, gelişmekte olan ülkeler için kamu iklimi finansmanını 2024'e kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, gelişmekte olan ülkelere yönelik yıllık kamu iklimi finansmanını 2024'e kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

ABD yönetimi, gelişmekte olan ülkelere yönelik yıllık kamu iklimi finansmanını 2024'e kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

Beyaz Saray, Uluslararası İklim Finansmanı Planı'nı yayımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 27 Ocak'ta imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararname doğrultusunda hazırlanan planda, gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için mali kaynak sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Planda, ABD'nin 2024'e kadar gelişmekte olan ülkelere yıllık kamu iklimi finansmanını, Obama yönetiminin 2013-2016 mali yıllarını kapsayan dönemindeki ortalamanın iki katına çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu hedefin bir parçası olarak ABD'nin iklim uyum finansmanının 2024'e kadar 3 katına çıkarılmasının istediği belirtilen planda, Biden yönetiminin bu hedeflere ulaşmak için Kongre ile yakın çalışacağı vurgulandı.

Planda, kamu yatırımlarında iklime öncelik verileceği, uyum ile dayanıklılık yatırımlarının artırılacağı aktarıldı.

Ayrıca karbon yoğun fosil yakıta dayalı enerjiye yönelik kamu yatırımlarının ölçeğinin azaltılması ve sermayenin iklim dostu yatırımlara yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, sanal İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında, söz konusu planın küresel iklim mücadelesini koordineli şekilde finanse etme vizyonunu temsil ettiğini dile getirdi.

"Hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da İklim Zirvesi'nde, küresel toplumun iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınması için çok az zamanın kaldığını söyledi.

Yellen, "Yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefimize ulaşmak istiyorsak şimdi hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var." dedi.

Kamu ve özel olmak üzere finansın ülkelerin sıfır emisyon hedefinde ve değişen iklimle başa çıkma yolunda ilerlemelerini hızlandırmak için önemli olduğunu vurgulayan Yellen, bu doğrultuda 2022 mali yılı bütçesinde Yeşil İklim Fonu için 1,2 milyar dolar ve çok taraflı iklim girişimlerini desteklemek için 485 milyon dolar kaynak talep ettiklerini aktardı.

Yellen, "Sermaye akışını hızlandırmak ve iklimle uyumlu yatırımlar için artan piyasa talebini teşvik etmek için çabaların iki katına çıkarılmasına ihtiyaç vardır." diye konuştu.

ABD Hazinesinin sera gazı emisyonlarını azaltan ve değişen çevre etkilerine karşı koruma sağlayan yatırımlar ile projeleri kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Yellen, sürdürülebilir finans konusunda G20 ile çalıştıklarını kaydetti.

Yellen, "İklim değişikliğini engelleme hedefimizi yalnızca kolektif eylemlerle başaracağımızı biliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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