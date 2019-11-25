ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti
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ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu. Geçen yıl yenilenen barış anlaşması tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurmasını öngörüyordu.

25.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:24
ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti

(ABD), 'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Sudan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Büyükelçi (Thomas) Hushek, ABD ve Güney Sudan hükümeti arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi konusunda üst düzey yetkililerle görüşecek" ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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