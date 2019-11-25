ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu. Geçen yıl yenilenen barış anlaşması tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurmasını öngörüyordu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Sudan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Büyükelçi (Thomas) Hushek, ABD ve Güney Sudan hükümeti arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi konusunda üst düzey yetkililerle görüşecek" ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle