ABD, G7 Zirvesi için ısrarcı
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ABD, G7 Zirvesi için ısrarcı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, daha önce yüz yüze gerçekleştirilmesi iptal edilerek video konferans ile planlanan G7 Zirvesi'nin bu yıl Beyaz Saray'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD, G7 Zirvesi için ısrarcı
27.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:26

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, daha önce yüz yüze gerçekleştirilmesi iptal edilerek video konferans ile planlanan G7 Zirvesi'nin bu yıl Beyaz Saray'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi dünya liderlerini de koruyacağız" dedi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD, bu yıl G7 Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Korona virüs önlemlerine karşı, zirvenin planlandığı gibi Beyaz Saray'da yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, zirvenin Beyaz Saray'da yapılacağını ifade ederek, "Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi dünya liderlerini de koruyacağız" dedi. Salgın nedeniyle durdurulan faaliyetlerin yeniden başlamasına "en güzel örnek" olarak G7 Zirvesi'nin düzenlenmesinin gösterilebileceğini dile getiren McEnany, "Başkan yeniden açılma konusunda G7 Zirvesi'nin Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesinden daha güzel bir örnek düşünmüyor" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, zirveye katılacak liderlerin korunacağını vurgulayarak, "Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şu ana kadar yabancı liderler de bu fikre katılıyor" dedi.

Mart ayında yapılan açıklamada, yüz yüze planlanan G7 Zirvesi'nin korona virüs salgı nedeniyle video konferans yolu ile gerçekleştirileceği bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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