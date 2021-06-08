ABD G7'de fidye yazılımı saldırılarını gündeme getirecek

ABD Ulusal Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan heyetinin G7 toplantılarında, kripto para birimine ilişkin gelişmeler de dahil olmak üzere, fidye yazılımların merkezinde olduğu siber saldırılarla mücadele konusunda bir eylem planını gündeme getireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan heyetinin G7 toplantılarında, kripto para birimine ilişkin gelişmeler de dahil olmak üzere, fidye yazılımların merkezinde olduğu siber saldırılarla mücadele konusunda bir eylem planını gündeme getireceğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan'ın verdiği bilgilere göre, G7 siber güvenlik gündemindeki diğer konular arasında, ülkelerin toplu olarak fidye yazılımı saldırılarına karşı savunma güçlerini ve dirençlerini artırma yöntemlerinin yanında, söz konusu tehditlerin niteliklerine ilişkin bilgilerin devletler arasında paylaşmanın güvenli yolları yer alıyor.Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 üyeleri ayrıca, hacker grupları barındırdıklarını ve topraklarında faaliyet göstermelerine izin verdiklerini ileri sürdükleri Rusya ve Çin gibi ülkeler ile konuyu görüşmenin yollarını da arayacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı