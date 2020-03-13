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Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor
BBC

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

Carlos Cordeiro, Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncularını rencide ettiği için özür dileyerek istifa etti.

13.03.2020 07:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 07:40
ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Carlos Cordeiro, Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncularını rencide ettiği için özür dileyerek istifa etti.

Carlos Cordeiro, ABD Futbol Federasyonu'nun mahkemeye sunduğu belgelerde yer alan tepki çeken ifadelerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Söz konusu belgelerde kadın futbolcuların erkek futbolculara kıyasla daha az yetenekli oldukları iddia ediliyordu.

Belgelerde ayrıca kadın futbolcuların daha az sorumluluk üstlendikleri öne sürülüyordu.





ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, geçen yılın Mart ayında, ABD Erkek Milli Takımı'nın futbolcularıyla eşit ücret almalarını talep ederek federasyonu mahkemeye vermişlerdi.

Amerikalı milli kadın futbolcular geriye dönük olarak kendilerine toplam 66 milyon dolar daha para ödenmesini de talep ediyor.

Kadın futbolcular, mahkemeye sunulan belgelerdeki ifadelerin "cinsiyet ayrımcılığının göstergesi" olduğunu söylemiş ve federasyona tepki göstermişlerdi.

Futbolda ABD'nin kadınlarda 4 Dünya Kupası şampiyonluğu ve 5 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

ABD Erkek Milli Takımı ise bügüne kadar bu başarıların yanına bile yaklaşabilmiş değil.

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve ABD Futbol Federasyonu'nun uzun süredir resmi sponsorları arasında olan Coca-Cola da daha önce, mahkemeye sunulan belgelerdeki ifadelerin "çirkin ve kabul edilemez" olduğunu vurgulamışlardı.

BBC

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