Abd: Florence Kasırgası Karaya Yaklaştı, 1 Milyon Kişi Tahliye Edildi
Son yılların en güçlü kasırgalarından biri olan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Kuzey Karolina eyaletini yoğun yağmur, sert rüzgar ve yükselen sel sularıyla etkisi altına almaya başladı.
Son yılların en güçlü kasırgalarından biri olan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki Kuzey Karolina eyaletini yoğun yağmur, sert rüzgar ve yükselen sel sularıyla etkisi altına almaya başladı
Kaynak: Euronews.com