ABD, Filistin yönetimine gözaltındayken ölen aktivist için kapsamlı soruşturma başlatması çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimine, gözaltındayken ölen Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat'ın ölüm şekline ilişkin şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimine, gözaltındayken ölen Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat'ın ölüm şekline ilişkin şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Banat'ın ölümü ve ölüm şekliyle ilişkili bilgilerden derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Price, yaptığı açıklamada, "Filistin Yönetimini kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve bu durumda tam hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz. Filistin Yönetimce Filistinlilerin ifade özgürlüğünü kullanmasına yönelik kısıtlamalar ve sivil toplum aktivistleri ile örgütlerinin taciz edilmesi konusunda ciddi endişelerimiz var." ifadelerine yer verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti Valisi Cebrin el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın sabah savcılık kararıyla Filistin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını, bu sırada sağlık durumunun kötüleştiğini ve el Halil Devlet Hastanesine götürüldüğünü, hastanede vefat ettiğini açıklamıştı.

Benat'ın ailesi adına AA muhabirine açıklama yapan Ammar Benat, Nizar Benat'a suikast yapıldığını söylemişti.

El Halil vilayetindeki Dura beldesinde yaşayan aktivist ve bağımsız bir muhalif olan Nizar Benat, Filistin Yönetimine yönelik sert eleştirileriyle biliniyordu. Daha önce de Filistin güvenlik güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı.

Benat ayrıca 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Devlet Başkanlığı kararı ile iptal edilen Filistin parlamento seçimlerine katılmak üzere "Özgürlük ve Onur" başlığında bağımsız bir liste hazırlamıştı.

Filistin seçimlerinin iptal edilmesi kararı üzerine Avrupa Birliği'ne Filistin yönetimine yaptığı desteği kesmesi çağrısında bulunan Benat, söz konusu çağrısının hemen ardından 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin güvenlik güçleri eşliğinde silahlı bir grubun evine ateş açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri