ABD, Filistin yönetimine gözaltındayken ölen aktivist için kapsamlı soruşturma başlatması çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Filistin yönetimine gözaltındayken ölen aktivist için kapsamlı soruşturma başlatması çağrısı yaptı

ABD, Filistin yönetimine gözaltındayken ölen aktivist için kapsamlı soruşturma başlatması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimine, gözaltındayken ölen Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat'ın ölüm şekline ilişkin şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimine, gözaltındayken ölen Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat'ın ölüm şekline ilişkin şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Banat'ın ölümü ve ölüm şekliyle ilişkili bilgilerden derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Price, yaptığı açıklamada, "Filistin Yönetimini kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve bu durumda tam hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz. Filistin Yönetimce Filistinlilerin ifade özgürlüğünü kullanmasına yönelik kısıtlamalar ve sivil toplum aktivistleri ile örgütlerinin taciz edilmesi konusunda ciddi endişelerimiz var." ifadelerine yer verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti Valisi Cebrin el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın sabah savcılık kararıyla Filistin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını, bu sırada sağlık durumunun kötüleştiğini ve el Halil Devlet Hastanesine götürüldüğünü, hastanede vefat ettiğini açıklamıştı.

Benat'ın ailesi adına AA muhabirine açıklama yapan Ammar Benat, Nizar Benat'a suikast yapıldığını söylemişti.

El Halil vilayetindeki Dura beldesinde yaşayan aktivist ve bağımsız bir muhalif olan Nizar Benat, Filistin Yönetimine yönelik sert eleştirileriyle biliniyordu. Daha önce de Filistin güvenlik güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı.

Benat ayrıca 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Devlet Başkanlığı kararı ile iptal edilen Filistin parlamento seçimlerine katılmak üzere "Özgürlük ve Onur" başlığında bağımsız bir liste hazırlamıştı.

Filistin seçimlerinin iptal edilmesi kararı üzerine Avrupa Birliği'ne Filistin yönetimine yaptığı desteği kesmesi çağrısında bulunan Benat, söz konusu çağrısının hemen ardından 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin güvenlik güçleri eşliğinde silahlı bir grubun evine ateş açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Acun Ilıcalı Selçuk Tekay
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Filistin yönetimine gözaltındayken ölen aktivist için kapsamlı soruşturma başlatması çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:43:41. #1.15#

title