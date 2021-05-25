ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)
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ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması Heyetler arası görüşmeden detaylar ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyorKUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması

Heyetler arası görüşmeden detaylar ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor

KUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.

"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.

Tel Aviv'den Ramallah'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Ramallah ziyaretinin ardından Kahire'ye geçmesi beklenen Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşecek. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya gelecek.

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
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