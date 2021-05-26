ABD, Filistin'e 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Filistin'e 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırlıyor

ABD, Filistin'e 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırlıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistinlilere ekonomik ve sosyal alanlarda destek sağlayacak toplam 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistinlilere ekonomik ve sosyal alanlarda destek sağlayacak toplam 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırladıklarını belirtti.

İsrail-Filistin krizinde İsrail'e açık destek veren Joe Biden yönetimi, Filistin'e sağlayacağı ekonomik desteklerle "hasar kontrolü" yapmak ve Filistin yönetimiyle ilişkilerini tazelemek için harekete geçti.

4 günlük Orta Doğu turuna çıkan ve dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Filistin'e ekonomik destek sözü veren Blinken, bugün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken, açıklamasında, Filistin için toplamda 360 milyon doları bulacak yardım paketi hazırladıklarını ve bu pakete Gazze ve Batı Şeria'ya 38 milyon dolarlık yeni insani yardımın da eklendiğini belirtti. Söz konusu miktarın tamamına yakını Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNWRA) aracılığıyla yerlerine ulaştırılacak.

Blinken, gelecek yılki bütçede yine Gazze ve Batı Şeria'ya ilave 75 milyon dolar bütçe ayrılması konusunda da Kongre ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Söz konusu desteklerin Filistin yönetimine ve Filistin halkına ulaştırılacağını vurgulayan Blinken, Hamas'ın bu yardımlardan hiçbir şekilde pay almayacağını belirtti.

4 günlük Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Kudüs, Ramallah ve Kahire'yi ziyaret eden Blinken, dün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını ve Filistin'e ekonomik yardımların tahsis edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
AK Partili Turan'dan İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine tepki: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var
AK Partili Turan'dan İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine tepki: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Deniz Çakır İlker Kaleli Burcu Biricik
Spor Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Filistin'e 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:54:47. #1.14#

title