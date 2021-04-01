ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor

ABD yönetiminin Filistin'e toplam 125 milyon dolarlık yardım gönderme konusunda Kongreye bildirimde bulunduğu belirtildi.

ABD yönetiminin Filistin'e toplam 125 milyon dolarlık yardım gönderme konusunda Kongreye bildirimde bulunduğu belirtildi.

Ağırlıklı olarak Kongre haberleri veren "The Hill" adlı haber sitesinde yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan yardımları yeniden aktive ediyor.

Bu kapsamda Biden yönetiminin, Filistin'e 125 milyon dolarlık bir yardım paketini göndereceğini Kongreye bildirdiği aktarıldı.

Söz konusu yardımın büyük bölümünün zaten 2020 bütçesinde yer aldığı ancak Trump yönetimince askıya alındığı kaydedildi.

Habere göre, söz konusu rakamın 75 milyon doları Batı Şeria ve Gazze'deki ekonomik durumun iyileştirilmesi ve temel insani ihtiyaçların karşılanması, 40 milyon doları Filistin'deki güvenlik iş birliği programı ve 10 milyon doları da Filistin ile İsrail halkları arasındaki uzlaşma alanlarına harcanmak üzere tahsil edilecek.

Biden yönetimi, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm konusundaki çabalarını artıracağını ve Trump döneminde kesilen yardımları Filistin'e yeniden ulaştırmaya devam edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:58:16. #1.14#
title