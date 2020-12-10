ABD federal yargıcı, CIA'den Kaşıkçı cinayeti raporunu neden yayımlamadığını açıklamasını istedi
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ABD federal yargıcı, CIA'den Kaşıkçı cinayeti raporunu neden yayımlamadığını açıklamasını istedi

10.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:36
ABD federal yargıcı, CIA'den Kaşıkçı cinayeti raporunu neden yayımlamadığını açıklamasını istedi

NEW ABD'de federal yargıç, ABD'deki istihbarat teşkilatlarının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili raporu kamudan niye gizlediğini açıklamasını istedi.

NEW ABD'de federal yargıç, ABD'deki istihbarat teşkilatlarının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili raporu kamudan niye gizlediğini açıklamasını istedi.

New York güney bölge yargıcı, "Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI)" adlı hukuk merkezince Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde, Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) aleyhine açılan davada, raporun açıklanması yönünde karar verdi.

Yargıç, her iki kuruma da 2 hafta içinde FOIA kapsamında Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yazılı raporu neden alıkoyduklarını açıklamalarını emretti.

Açık Toplum Adalet Girişiminden mahkeme kararına yönelik yapılan açıklamada, "(Cinayet) kasetini ve CIA raporunu alıkoyduğunu kabul etme ve bu kayıtları neden halktan sakladığını açıklama yükü, şimdi Trump yönetiminde." ifadesi kullanıldı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne dava açılmıştı

Açık Toplum Adalet Girişimi, FOIA yasası uyarınca Kaşıkçı cinayetinden kimlerin sorumlu olduğu yönündeki raporu, kamuoyuna açıklaması için 2019'da CIA'ye, ağustosta da tüm ABD istihbaratını değerlendirerek Beyaz Saray'a rapor eden ODNI'ye dava açmıştı.

Kaşıkçı cinayeti soruşturması sırasında, CIA Direktörü Gina Haspel, Türkiye'ye gelerek cinayetle ilgili bilgiler almış, konuyla ilgili 5 Aralık 2018'de Kongre üyelerine kapalı bir brifing vermişti.

Ancak Batı basınında çıkan ve CIA'nın ulaştığı bulguların, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın suikasttan bilgisi olduğunu gösterdiği yönündeki haberlere rağmen kurum, bu konudaki değerlendirmeleri içeren raporunu kamuoyuna açıklamamıştı.

ABD'de, FOIA yasası doğrultusunda yapılan taleplere resmi kurumların cevap verme zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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