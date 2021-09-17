ABD federal mahkemesinden Meksika sınırından geri çevrilen göçmenler lehine karar

NEW ABD federal mahkemesi, Biden yönetiminin, ABD-Meksika sınırında tutuklanan çocuklu göçmen aileleri halk sağlığı gerekçesiyle sınır dışı etmesini engelleme kararı aldı.

Columbia Bölge Mahkemesinin, 58 sayfalık kararında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını azaltabilecek yeterli önlemlerin bulunduğu belirtilerek, "Mahkeme, sınır işlemleri sırasında Kovid-19'un bulaşmasının önemli ölçüde azaltılacağına ikna olmadı." ifadesi kullanıldı.

Kararın, 14 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Biden yönetimi, uzun süredir, halk sağlığı yönetmeliğini kullanarak, ülkenin güney sınırında yakalanan yetişkinleri ve aileleri, Kovid-19 salgını nedeniyle geri çevirmekle eleştiriliyordu.

Göçmen hakları savunucuları, bu şekilde şimdiye kadar yaklaşık 958 bin göçmenin sınırdan geri çevrildiğini ileri sürerek, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teksas, sınırda 6 giriş noktasını kapattı

Diğer yandan Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, göçmenlerdeki artış nedeniyle ABD-Meksika sınırındaki 6 giriş noktasının kapatılması talimatını verdiğini söyledi.

Abbott, "Biden yönetiminin işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmali dehşet verici. Kamu Güvenliği Departmanına ve Teksas Ulusal Muhafızlarına, bu göç kervanlarının devletimizi işgal etmesini önlemek için güney sınırı boyunca 6 giriş noktasını kapatmaları için talimat verdim." dedi.

İlgili kurumların göçmen kaosu ile başa çıkamaz hale geldiğini öne süren Abbott, Teksas eyaletinin, sınırların güvenliğini ve Amerikalıları korumaya kararlı olduğunu belirtti.