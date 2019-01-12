ABD Federal Hükümeti 22 günle tarihindeki en uzun kapalı kalma rekorunu kırdı. Kamuoyu araştırması hükümetin kapatılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlarken, yönetim kongreyi baypas ederek, duvarın federal gelirden karşılanabilmesi için mümkün olan bir acil durum ilan etme çalışmasını hızlandırdı.

Dün gece yarısı, saat 24.00 itibariyle, ABD'nin kısmi hükümet kapanma süresi tarihi rekorunu kırdı. Başkan Trump ve zor durumda kalan Cumhuriyetçiler bu çıkmazdan kurtulmak için bir yol bulmaya çalışıyor. ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin bütçesini onaylamadığı için kısmen kapanan hükümet birimleri, çalışanlarının hükümetin açılmasından sonra maaş alabilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senato yasal düzenleme yaptı.

Başkan Trump, Kongre'ye, duruma çözüm bulmak için tek çıkış yola olarak görülen olağanüstü güvenlik ilan etmenin dışında bir çözüm bulma çağrısı yaptı.

Trump, "Şu anda baktığımız şey, hemen milli acil durum ilan etmek değil" dedi. Trump, milli acil durum ilan etmenin kendi yetkisinde olduğunda ısrar etmekle birlikte, bu yola hemen başvurmayacağını, çünkü hala Kongre ile çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

Federal hükümetin kapanan birimlerinde ücret almadan çalışan 800 bin kamu görevlisi hükümetin kapalı kalma durumunun sona erdirilmesi için yürüyüş yaptı. Yapılan kamuoyu yoklamasında hükümetin kapanmasından en çok Trump sorumlu tutuluyor. Beyaz Saray, duvarın inşası için gerekli olan finansın ordunun mühendisler birliği için geçtiğimiz yıl meydana gelen sel ve kasırganın yol açtığı tahribatın giderilmesi için ayrılan 13 milyar 900 milyondan karşılanmasının yollarını arıyor. Bu durum, hükümetten doğal afetler sebebiyle yardım alan Porto Rico ve bazı eyaletlerde hoşnutsuzluğa yol açtı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Amerika'nın istemediği ya da ihtiyacı olmayan bir duvar için afet destek bütçesini duvar inşası için düşünmek akıl karı değil" dedi.

Teksas'ın Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Kevin Brady, Beyaz Saray'la bu konuda görüştükten sonra "Afet bütçesine dokunulmayacağı konusunda emin olduğunu söyledi. Beyaz Saray'ın duvarı finanse etmek için, Adalet Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığından ele geçirilen paraları kullanmayı ve ülke genelinde askeri üs projeleri için ayrılan tahsisattan aktarmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Başkan Trump'ın şu an acil durum ilan etmekte acele etmediğini söylemesine rağmen Cumhuriyetçi Parti bu konuda daha aceleci görünüyor. Başkan Trump ile dün görüşen Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham daha sonra Twitter hesabından "Sayın Başkan olağanüstü durum ilan et ve Duvarı yap şimdi" mesajını paylaştı.

Beyaz Saray'ın seçmenin milyarlarca doları duvarı finanse etmek için ayırması sebebiyle Başkanın oy kaybedeceğinden korkuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA