ABD Federal Havacılık İdaresi, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı verdi
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ABD Federal Havacılık İdaresi, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı verdi

22.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:25
ABD Federal Havacılık İdaresi, United Havayollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı verdi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayollarından, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Havayollarından, önceki gün Colorado eyaletinde kalkıştan hemen sonra arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçakla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

FAA Başkanı Steve Dickson yaptığı açıklamada, ülkede iç hat uçuşu için havalanan ancak dakikalar içinde motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yapan uçağa ilişkin United Havayollarından tüm Boeing 777'lerle ilgili soruşturma başlatması talimatı verdi.

Dickson, ön değerlendirmeye göre yalnızca Boeing 777 tipi uçakta kullanılan motor türüne özgü olan fan kanatçıklarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Boing 777'ler geçici olarak hizmet dışı

Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.

Kara kutu incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu.

FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.

Boeing 777'de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motoru bulunuyor.

Motor parçaları evlerin bahçesine düşmüştü

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.

Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü.

Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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