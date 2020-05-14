ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye "yardım teşekkürü" Açıklaması
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ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye "yardım teşekkürü" Açıklaması

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Başkanı Pete Gaynor, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye
14.05.2020 05:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 05:30

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Başkanı Pete Gaynor, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine FEMA'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla ABD'ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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