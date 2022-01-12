ABD FED toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? FED toplantısı hangi gün, hangi ay?

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2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

ABD ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altının ons fiyatı yükselişe geçti. Verinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1.824 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 799 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek olan ABD enflasyon verisi açıklandı. Süper güç olarak bilinen ABD'nin 2021 yılı enflasyonu yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yükselişe geçti.

ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

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