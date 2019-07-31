ABD: Fed finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirdi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekti. Fed bu kararla finans krizinden 11 yıl sonra ilk kez faiz indirmiş oldu.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik faaliyetin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle