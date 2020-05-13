ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
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ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı

ABD Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından hazırlanan F-35 tedarik raporu, ABD'nin F-35 programı üretim standartlarını karşılayamadığını ortaya koydu.

ABD, F-35 programında üretim standartlarını karşılayamadı
13.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:02

ABD Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından hazırlanan F-35 tedarik raporu, ABD'nin F-35 programı üretim standartlarını karşılayamadığını ortaya koydu.

ABD Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) F-35 tedarik raporunu açıkladı. Rapora göre, korona virüs salgınından uçağın test ve parça üretiminin de etkilendiği vurgulanırken, geçtiğimiz yıl içerisinde planlanan testlerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği ancak dünya genelinde de olduğu gibi ABD'de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle 9 aylık bir gecikme yaşandığı vurgulandı. Raporda uçağın tam kapasite üretiminin 2021 Mart ayına kadar uzayabileceği bilgisi verildi.

Raporda, "F-35 programı, üretim oranını artırıp, uçaklar için düşük maliyet müzakereleri yaparken, üretim süreçleri GAO tarafından belirlenen başat üretim uygulamaları standartlarını karşılamıyor. Özellikle de yüklenicinin gövde üretim sürecinde tedarik ettiği 10 bin gövdeden sadece 3 bini ürün kalitesi için belirlenen tasarım standartlarına uyuyor" denildi.

Program ofisinin başat üretim uygulamalarına yönelik riskleri değerlendirmemesi durumunda ABD kuvvetler komutanlıkları ile uluslararası ortakların daha önce belirlenen kalitede uçaklar alamayacağı vurgulanan raporda Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda risklerin artabileceği bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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