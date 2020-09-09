ABD, Eylül sonuna kadar Irak'tan 2.200 asker çekecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD, Eylül sonuna kadar Irak'tan 2.200 asker çekecek

ABD, birkaç hafta içinde Irak'taki birliklerinin sayısını üçte bir oranından fazla azaltacağını açıkladı.

ABD, Eylül sonuna kadar Irak'tan 2.200 asker çekecek
09.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:51

ABD, birkaç hafta içinde Irak'taki birliklerinin sayısını üçte bir oranından fazla azaltacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Eylül ayı içinde bu ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısının 5.200'den 3.000'e indirileceğini söyledi.

McKenzie, kalan birliklerin "IŞİD'in son kalıntılarının temizlenmesi" için Irak ordusuna yardımcı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Irak'taki Amerikan askerlerinin tamamını mümkün olan en kısa sürede çekmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Trump, 2016 seçim kampanyasında ABD askerlerini "sonu gelmeyen savaşlardan" çekeceği vaadinde bulunmuştu.

IŞİD'le mücadeleye destek

2003'te Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasıyla Irak'ı işgal eden ABD, 2011'de bu ülkedeki birliklerinin çoğunu çekmişti.

Amerikan askerleri, 2014'te ülkenin büyük bir bölümünde denetimi ele geçiren IŞİD'le mücadelesinde hükümete destek vermek için Irak'a geri dönmüştü.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in Ocak'ta ABD tarafından öldürülmesinden sonra ülke genelinde on binlerce kişi ABD askerlerinin çekilmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti.

Suikasttan sonra ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'taki altı üsten çekilmişti.

Halihazırda ülkede üç üste Amerikan askerleri bulunuyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Angela Merkel
Magazin Deniz Seki Demet Şener Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: ABD, Eylül sonuna kadar Irak'tan 2.200 asker çekecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 16:26:58. #1.14#
title