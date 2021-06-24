ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde pazar yerini hedef alan saldırıyı kınadı
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ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde pazar yerini hedef alan saldırıyı kınadı

ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde pazar yerini hedef alan saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 22 Haziran'da bir köy pazarının bombalanması sırasında onlarca sivilin öldüğü veya yaralandığı saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 22 Haziran'da bir köy pazarının bombalanması sırasında onlarca sivilin öldüğü veya yaralandığı saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 22 Haziran'da kuzey Tigray'da bir köy pazarının bombalanması sırasında onlarca sivilin öldüğü veya yaralandığı yönündeki haberlerden ciddi şekilde endişe duymaktadır. Bu kınanması gereken eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiyopya güvenlik güçlerinin saldırıdan sonra bölgeye tıbbi yardımın girişini engellediğine dair haberlerini de hatırlatan Price, "Kurbanların acilen tıbbi yardım almasını engellemek iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez. Etiyopya makamlarını, mağdurlara derhal tam ve engelsiz tıbbi erişim sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Price, ayrıca, bu saldırının sorumlularının hesap vermesi için acil ve bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Tigray'ın Togoga köyünü hedef alan hava saldırısında onlarca sivilin öldüğü bildirilmişti.

Saldırı sonrası sağlık çalışanlarının bölgeye gitmesinin güvenlik güçleri tarafından engellendiği haberlere yansımıştı.

Hava saldırısında yaralanan kişilerin Mekelle'deki Ayder Hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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