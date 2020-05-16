ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibi
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ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibi

ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibiABD, (DHA)- Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de orduda görevli askerler ve ABD eski Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden ABD halkına yayınladıkları şarkıyla moral verdi.

ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibi
16.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:26

ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibi

ABD, (DHA)- Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de orduda görevli askerler ve ABD eski Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden ABD halkına yayınladıkları şarkıyla moral verdi. Yayınlanan şarkıya dair çekilen klipte eski Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in yanı sıra, çok sayıda askerin ve rütbeli askerin de yer aldığı görüldü. Söylenen şarkıda ise 'Seni sevdiğimi söylememe izin ver. Hep senin hakkında düşünüyorum. Amerika bizi çağırıyor. Hala bizim evimiz. Eğer bu kriz bizi değiştirirse, bu beni çok üzecek. Amerika, sen sahip olduğum her şeysin' ifadelerine yer verildi.

'BU ŞARKIYI ÜLKEMİZE MÜZİKLE GÜÇ VERMEK İÇİN YAPTIK'

ABD ordusunda Başçavuş Christal Rheams da 'Bu şarkıyı askeri müzisyenler olarak ülkemize güç vermesi için yaptık. Umarız bununla birlikte amacımıza ulaşır ve insanların morallerini daha yüksek seviyelere çıkarabiliriz. Umarız beğenirsiniz' dedi.

ABD eski genelkurmay başkanından koronavirüs klibi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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