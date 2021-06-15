ABD eski Enerji Bakanı Moniz: "İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir"
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ABD eski Enerji Bakanı Moniz: "İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir"

ABD eski Enerji Bakanı Moniz: 'İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir'
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

ABD eski Enerji Bakanı Prof. Ernest J. Moniz, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan sonra petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon seviyesine çıkarabildiğini, Viyana'da anlaşma sağlanması durumunda ülkenin yakın seviyelere tekrar ulaşabileceğini belirtti.

ABD eski Enerji Bakanı Prof. Ernest J. Moniz, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan sonra petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon seviyesine çıkarabildiğini, Viyana'da anlaşma sağlanması durumunda ülkenin yakın seviyelere tekrar ulaşabileceğini belirtti.

Çevrimiçi olarak düzenlenen Citizens Energy Congress'te konuşan Moniz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin, İran'a yönelik pek çok yaptırımın yürürlükte kalabileceğini ancak petrol satışına yönelik yaptırımların kalkmasını beklediğini söyledi.

Moniz, 2015'te anlaşma sağlandığında İran'ın petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon varil seviyelerine çıkarabildiğini ifade ederek, "(Viyana'da) Anlaşma sağlanırsa benzer bir durumu beklememek için bir neden yok." dedi.

Günlük 3 milyon varillik petrol üretiminin, talebin düşük seyrettiği ve hızla dönüşen bir piyasaya arz edileceğini vurgulayan Moniz, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer petrol zengini ülkelere baktığınızda, ekonomilerini çeşitlendirmek için çok çalıştıklarını görüyorsunuz. Bu, petrol gelirlerine güvenen İranlılara da bir mesaj. Uzun vadede, bu İran için iyi bir iş modeli değil." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki ayı aşkın süredir devam eden "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan görüşmelerde Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi İran'ın petrol üretim ve ihracat altyapısı, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan geri çekilerek, ülkenin petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen yaptırımları devreye soktuğu 5 Kasım 2018'den beri düşüş yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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