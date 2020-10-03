ABD eski başkanı Obama'dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı
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ABD eski başkanı Obama'dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

03.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:47
ABD eski başkanı Obama'dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD eski başkanı Obama, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı göndererek, "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

ABD eski başkanı Obama, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı göndererek, "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama da Trump çifti için yayınladığı mesajda, geçmiş olsun mesajı dileklerinde bulundu. Obama, Trump çiftinin hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi. Öte yandan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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