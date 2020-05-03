ABD Eski Başkanı George W Bush, destek mesajı yayınladı

ABD Eski Başkanı George W Bush, destek mesajı yayınladıABD, (DHA) ' ABD eski başkanı George W Bush, koronavirüs salgını sebebiyle destek mesajı yayınladı.

ABD Eski Başkanı George W Bush, destek mesajı yayınladı

ABD, (DHA) ' ABD eski başkanı George W Bush, koronavirüs salgını sebebiyle destek mesajı yayınladı. ABD'deki güncel durumlar hakkında nadir görüş bildiren Bush, yayınladığı görüntülü mesajında 'Birlikte yükseliriz veya düşeriz ve yükselmeye kararlıyız' dedi.

Eski Başkan Bush'un yayınladığı 3 dakikalık görüntülü destek mesajında, 'Paylaştığımız tehdit karşısında farklılıklarımızın ne kadar küçük olduğunu hatırlayalım. Biz partizan savaşçıları değiliz. Bizler insanoğluyuz, Tanrı'nın gözünde eşit derecede savunmasız ve eşit derecede harikayız. Birlikte yükseliriz veya düşeriz ve yükselmeye kararlıyız' dedi.

Kaynak: DHA