Abd: Esad'ı Kesin Suçlayacak Kanıt Yok

ABD Savunma Bakanı Mattis, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili Başkan Trump'a karar vermesi halinde askeri seçenek sunmaya hazır olduklarını, ancak Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ı kesin suçlayacak bir kanıt olmadığını ifade etti.

Abd: Esad'ı Kesin Suçlayacak Kanıt Yok

ABD Savunma Bakanı Mattis, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili Başkan Trump'a karar vermesi halinde askeri seçenek sunmaya hazır olduklarını, ancak Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ı kesin suçlayacak bir kanıt olmadığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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