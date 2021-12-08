ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün yeniden 784,2 liraya yükseldi. Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Peki, ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek. ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 784,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar dönüşü dikkat çeken faiz ve enflasyon mesajı
Son dakika haberleri | Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim başta olmak üzere diğer konuları ele aldığı...
Haberler.com - Gündem