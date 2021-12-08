Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, vatandaşların hesabını bu duruma göre yapmaları gerektiğini vurguladı. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek. ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 784,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

BİN 790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.

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