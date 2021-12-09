Abd enflasyon verisi ne zaman? ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altın ve döviz fiyatlarının seyri ABD enflasyon verisi ile yeniden şekillenecek. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.Kasım ayı içerisinde açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüsek seviyesi olarak duyurulmuş Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aşmıştı.

ABD KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı ABD enflasyon verileri 10 Aralık 2021 Cuma günü duyurulacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkması durumunda gözler bu kez FED'in faiz kararında olacak. FED'in faiz artırımı da doların değer kazanmasını sağlayacak. Öte yandan varlık alımının azaltılması açıklaması gelmesi durumunda da altının onsunda ciddi değişimler görülebilecek. Verilerin açıklanma saati ise henüz bilinmiyor.

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