Abd'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti. ABD enflasyon verileri açıklandı mı? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Abd'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 7 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de enflasyon verileri bugün açıklandı.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

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