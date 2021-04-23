ABD Enerji Bakanı, temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını söyledi
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ABD Enerji Bakanı, temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını söyledi

ABD Enerji Bakanı, temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, bunun milyonlarca kişiye istihdam yaratılabileceğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, bunun milyonlarca kişiye istihdam yaratılabileceğini ifade etti.

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen İklim Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan Granholm, temiz enerjiye geçişin sunduğu ekonomik fırsatlara dikkati çekti.

Granholm, bu 10 yılın sonuna kadar geniş ölçekte kullanılan yenilenebilir enerjilere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, böylece güvenilir ve uygun fiyatlı temiz enerjinin herkese ulaşabileceğini aktardı.

Temiz enerjiye geçiş pazarının 2030'a kadar 23 trilyon dolara ulaşacağını kaydeden Granholm, bunun ekonomilerin yeniden inşa edilebileceği, yeni işletmelerin kurulabileceği ve milyonlarca insana istihdam sağlanabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Granholm, ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan başında sunduğu altyapı paketinin temiz enerjiye yönelik araştırma, geliştirme ve uygulamalarına büyük yatırımlar öngördüğünü anımsatarak, gelecek haftalarda Enerji Bakanlığı olarak bu alandaki yeni nesil teknolojilere yönelik yeni hedefler açıklayacaklarını söyledi.

Temiz teknolojilere yapılan küresel yatırımlar 500 milyar doları aştı

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da iklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeye devam edilmesi için yeni teknolojilerin gerekli olduğunu kaydetti.

Kamunun bunu tek başına yapamayacağını ve özel sektöre ihtiyaç olduğunun altını çizen Raimondo, "Özel sektör inovasyonuna, girişimciliğe ve akademik araştırmaya ihtiyacımız var." dedi.

Raimondo, 2020'de temiz teknolojilere yapılan küresel yatırımların 500 milyar doları aştığını belirterek, gelecek yıllarda, yeni enerji ekonomisinin özellikle hızla büyüyen gelişmekte olan ekonomiler tarafından yönlendirilen temiz teknolojiler için multitrilyon dolarlık pazarlar açacağını aktardı.

"Tüm enerji sistemimizi dönüştürmemiz gerekecek"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise 2021'deki karbondioksit emisyonlarına ilişkin son tahminlerin insanlık için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, emisyonların tarihteki en büyük ikinci artış yolunda olduğunu söyledi.

Birol, "Kovid-19'dan sürdürülebilir bir şekilde toparlanamıyoruz ve tehlikeli seviyelerde küresel ısınma yolunda ilerliyoruz." dedi.

İyimser olmak için gerekçeler olduğuna işaret eden Birol, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin bu yıl "rekor" kıracağını ve elektrikli otomobil satışlarının bir başka rekor seviyeye ulaşacağını aktardı.

Birol, "Ancak net sıfır emisyona ulaşmak bundan çok daha fazlasını gerektirir, tüm enerji sistemimizi dönüştürmemiz gerekecek." diye konuştu.

IEA'nın 18 Mayıs'ta küresel enerji sektörünün 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine nasıl ulaşabileceğine dair bir yol haritası açıklayacağını belirten Birol, net sıfır emisyona ulaşmanın gelecek 10 yılda temiz enerji yatırım fırsatlarını 3 katına çıkaracağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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