ABD Enerji Bakanı Brouillette: Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir
ABD Enerji Bakanı Brouillette, koronavirüs nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.
10.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:32
ABD Enerji Bakanı Brouillette, koronavirüs nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com