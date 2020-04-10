ABD Enerji Bakanı Brouillette: Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir ABD Enerji Bakanı Brouillette, koronavirüs nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Brouillette, koronavirüs nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi. Kaynak: Dunya.com