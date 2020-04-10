ABD Enerji Bakanı Brouillette: "Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir" ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle petrol piyasasındaki zorluklar karşısında ülkesinin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 2-3 milyon varil düşebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'nin Enerji Bakanı Brouillette, G20 kapsamında üye ülkelerin enerji bakanlarının katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı.

Koronavirüsün dünya genelinde ekonomilere ve enerji piyasalarına olumsuz etkilerinin olduğunu aktaran Brouillette, küresel petrol talebinde önemli düşüş yaşandığını belirtti.

Brouillette, küresel enerji piyasalarının dengelenmesi gerektiğinin altını çizerek, petrol fiyatlarındaki tehlikeli düşüşün sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Petrol üreticisi her ülkenin piyasadaki arz-talep dengesizliğini ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini vurgulayan Brouillette, piyasadaki arz fazlasını düşürmek için her ülkenin tüm imkanlarını seferber etme çağrısında bulundu.

Brouillette, ülkesinin stratejik petrol stoklarını kullanıma açarak piyasadaki arz fazlasının bir kısmını stoklayabileceği bilgisini paylaştı.

Petrol piyasasında istikrarın sağlanması için ABD hükümetinin gerekli adımları attığını aktaran Brouillette, "Bu yılın sonunda ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 2 milyon, hatta 3 milyon varile kadar düşmesini tahmin ediyoruz." dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkeler, küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin sağlanması için günlük ham petrol üretim miktarlarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında günlük ortalama 10 milyon varil azaltma kararını bu sabah almıştı.

OPEC'in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan ve OPEC dışı ülkelerin lideri Rusya'nın üretimini Kasım 2018'de geride bırakan ABD, hala dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA