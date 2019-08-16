"ABD ekonomisinin seçim öncesi durgunluğa girme olasılığı yüzde 40"

16.08.2019 13:07

ABD merkezli yatırım şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ABD ekonomisinin 2020 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde durgunluğa (resesyon) girme olasılığının yüzde 40 olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Dalio, "Durgunluk her zaman kaçınılmaz olmuştur; burada sorulması gereken tek soru durgunluğun ne zaman yaşanacağı" dedi.

Durgunluğun gelecek iki yıl içinde yaşanacağını düşündüğünü belirten Dalio, durgunluğun ABD başkanlık seçimi öncesinde gerçekleşmesi olasılığını yüzde 40 olarak verdi.

Küresel ekonomik yavaşlamanın, aralarında ABD Merkez Bankası'nın da olduğu, merkez bankalarını para politikalarını daha da gevşetmeye yönlendireceğini vurgulayan Dalio, "Ancak faiz oranlarını bu kadar geç indirmek, ekonomiyi canlandırmakta etkili olmayabilir" diye uyardı.

Faiz indirimlerinin ekonomileri canlandırmakta etkili olmaması durumunda, bankalarının büyümeyi artırmak için para birimlerini zayıflatabileceklerine dikkat çeken Dalio, "Gelecek üç yılın, daha fazla kur savaşını göreceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum" dedi.

Ray Dalio tarafından 1975 yılında kurulan bir Amerikan yatırım yönetimi şirketi Bridgewater Associates, enflasyon, döviz kurları ve ABD gayri safi yurtiçi hasılası gibi ekonomik eğilimlere dayanan küresel bir makro yatırım tarzı kullanmakla tanınıyor.

Kaynak: DHA