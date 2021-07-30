ABD Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde %6,5 Büyüdü
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ABD Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde %6,5 Büyüdü

ABD Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde %6,5 Büyüdü
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Açıklanan resmi verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6, 5 büyüdü.

Açıklanan resmi verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6, 5 büyüdü. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %6, 3 seviyesinde büyümüştü. Yılın ikinci yarısında GSYH'deki artışta, devam eden ekonomik toparlanma, kurumların yeniden açılması ve hükümetin Covid-19 salgınına yönelik verdiği destekler etkili oldu.

Kaynak: BEA

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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ABD Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde %6,5 Büyüdü - Haberler
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