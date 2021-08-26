ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6'lık büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6'lık büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,6 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,3'lük büyüme performansı göstermişti.

Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise konut dışı sabit yatırımlar ve ihracattaki yukarı yönlü revizyonların özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.

Yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6,1 olarak korundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Yok böyle bir şans! Aşı yaptırdığı için milyoner oldu
Yok böyle bir şans! Aşı yaptırdığı için milyoner oldu
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:14:54. #1.15#

title