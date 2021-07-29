ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü
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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,5 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde kaydettiği büyümenin ardından ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüme gösteren ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeye dönmeyi başaran ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 8,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ait büyüme verisi ise yüzde 6,4'ten 6,3'e revize edildi.

ABD Ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemlerinin sonucu 2020'de yüzde 3,4 daralmıştı.

Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınının etkilerine karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, sabit yatırımlar, ihracat ve eyalet ile yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları ve federal harcamalardaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 11,8'lik artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 6,4 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 6,1'lik artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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