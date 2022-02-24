ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

ABD ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 7 büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ekim-aralık dönemine ait GSYH verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 7 arttı. Söz konusu dönemde yukarı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme gösterirken, büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 ile yavaşlama kaydetmişti.

Ülke ekonomisi, 2021 genelinde ise yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,4 küçülmüştü.

Bu dönemde ABD ekonomisinin büyüme performansında, özel stok yatırımları, ihracat, kişisel tüketim harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışın federal, eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonların kişisel tüketim harcamalarında yapılan aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Ülkede kişisel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğinde yaşanan artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e revize edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e çekildi. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 4,9'dan yüzde 5'e çıkarıldı.