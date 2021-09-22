ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak - Haberler
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ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak Beyaz Saray korona virüs (Covid-19) zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin bir "Covid-19 aşı deposu" olacağını ve dünya genelinde düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere bağışlamak için 500 milyon doz Pfizer...

- ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak

WASHINGTON - Beyaz Saray korona virüs (Covid-19) zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin bir "Covid-19 aşı deposu" olacağını ve dünya genelinde düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere bağışlamak için 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı satın aldığını duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan, düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere aşı desteği geldi. Beyaz Saray korona virüs (Covid-19) zirvesinde Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin "Covid-19 aşı deposu" olacağı sözünü tuttuğunu belirterek, "Salgını burada yenmek için her yerde yenmemiz gerektiğini de biliyoruz. 2. Dünya Savaşı sırasında demokrasinin deposu olduğumuz gibi ABD'nin Covid-19 aşılarının da deposu olacağına dair söz verdim ve tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, duyurulan 500 milyon dozun üzerine ABD'nin dünya genelinde düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere bağışlamak için ek 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı da satın aldığını belirten Başkan Biden, aşı dozlarının ise gelecek yıl sevk edileceğini duyurdu. Biden, "Bu krizi yarım tedbirlerle ya da yolun ortası hırslarıyla çözmeyeceğiz. Büyümemiz gerekiyor ve hükümetler, özel sektör, sivil toplum, liderler, hayırseverler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu, her şeyi kapsayan bir krizdir" dedi.

Ayrıca yıl başından bu yana ABD'de uygulanan aşıların sayısını da açıklayan Biden, "20 Ocak'ta göreve başladığımda tam olarak aşılanmış 2 milyon ABD'liden, bugün 182 milyon ABD'liye ulaştığımız için gurur duyuyorum. Fakat buradaki salgını yenmek için onu her yerde yenmemiz gerektiğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel olarak aşılamaları genişletmek için ABD ile Avrupa Birliği arasında bir Covid-19 aşı ortaklığının başlatıldığını belirten Biden, aşı dozlarının yönetimini ve dünya çapında teslimatını desteklemek adına 370 milyon dolar taahhüt etti. Bunlara ek olarak ABD'nin, "Covid-19 ölümlerini ve toplu oksijen desteği yoluyla bulaştırmayı azaltmak, Covid-19 testlerini çoğaltmak ve sağlık sistemlerini güçlendirmek" için yaklaşık 1,4 milyar dolar sağladığının altını çizen Biden, 2022'nin ilk çeyreğinde ise 2. bir zirve önerdi.

ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak

ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak

ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak

ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD, düşük gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer Covid-19 aşısı bağışlayacak - Haberler
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