ABD, dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. Kaynak: Dunya.com