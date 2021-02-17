ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek
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ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek

17.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:22
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Blinken, ABD'nin Kovid-19 aşısı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Salgınla mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, ABD'nin, DSÖ'nün küresel aşı programı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) finansal destek sağlamayı planladığını ifade etti.

Blinken ayrıca, "ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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