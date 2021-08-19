ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı
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ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı

ABD, dünya liderlerine Kovid-19 nedeniyle BM Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD, BM üyesi ülkelerin lider ve bakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısında bulundu.

ABD, BM üyesi ülkelerin lider ve bakanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna çevrim içi katılma çağrısında bulundu.

ABD, gelecek ay New York şehrindeki BM Genel Kuruluna lider veya bakan düzeyinde katılım sağlamayı düşünen 150'den fazla ülkeyi, virüsün yayılımını önlemek amacıyla katılımcılarla video adres paylaşarak çevrim içi katılım sağlamaya çağırıyor.

ABD misyonundan 192 BM üyesine gönderilen notta, tüm BM toplantı ve yan etkinliklerinin çevrim içi olarak yapılması çağrısında bulunulurken, söz konusu etkinliklerin şehre insan çekerek "toplum, New Yorklular ve diğer yolcular için riski gereksiz yere artırdığı" ifade edildi.

Söz konusu notta, ABD'nin bu önemli etkinlikleri çevrim içi bir formatta başarılı kılmak için her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğu kaydedildi.

Genel Kurul Toplantısı, 21-27 Eylül'de yapılacak

BM, temmuz sonlarında 21-27 Eylül'de gerçekleşecek yıllık Genel Kurul Toplantısı'na dünya liderlerinin şahsen katılmasına veya Kovid-19 kısıtlamaları seyahat etmelerine engel oluyorsa önceden kaydedilmiş konuşmalar yapılmasına izin vermeye karar vermişti.

Genel Kurul konuşmacılar listesinde, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil olmak üzere bizzat katılım sağlamayı planlayan 127 devlet ve hükümet başkanı bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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