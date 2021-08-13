ABD, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurulduğu açıklamasını takdirle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurulduğu açıklamasını takdirle karşıladı

ABD, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurulduğu açıklamasını takdirle karşıladı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

ABD, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip oluşturulduğunu duyurmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip oluşturulduğunu duyurmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'den yapılan açıklamaya övgüde bulunuldu. Açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19'un kökeninin araştırılmasına ilişkin kararının ABD tarafından takdirle karşılandığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Gelecekteki salgınları daha iyi tespit edebilmemiz, önleyebilmemiz ve bunlara yanıt verebilmemiz için bu virüsün kökenlerini bulmaya yönelik bilimsel temelli çalışmalara ve veriye dayalı çabalara yapılan vurguyu memnuniyetle karşılıyoruz."

ABD'nin, "yetenekli" ve "son derece nitelikli" bilimsel uzmanları DSÖ'nün kısaca "SAGO" adı verdiği yeni ekibe aday gösterme niyetinde olduğu aktarılan açıklamada, diğer ülkelerin de aynı yönde hareket etmesinin desteklendiği bildirildi. Açıklamada, "DSÖ ve SAGO ile bilimsel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin DSÖ'nün kararını reddetmişti

Öte yandan, ABD'nin açıklamalarının aksine, Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını geri çevirerek virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini bildirmişti.

DSÖ'den yeni ekip

DSÖ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

DSÖ'nün tüm hükümetleri Kovid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanılmıştı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin, DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedilmişti. Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Kovid-19'un nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı aktarılmıştı.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
NYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
NYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurulduğu açıklamasını takdirle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:13:39. #1.15#

title