ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek

ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek

ABD yönetimi Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü (TPS) vermeyecek

12.09.2019 12:00
ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek

Amerika Birleşik Devletleri Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'daki mağdurlara Geçici Koruma Statüsü (TPS) verme kararından vazgeçti.


Hafta başında Amerikan Sınır Güvenliği ve Gümrük Komiserliği'nin kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Bahamlıların faydalanacağını açıkladığı statünün kendilerine verilmeyeceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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