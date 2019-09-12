ABD Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü vermeyecek
ABD yönetimi Dorian Kasırgası mağduru Bahamalı göçmenlere geçici koruma statüsü (TPS) vermeyecek
Amerika Birleşik Devletleri Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'daki mağdurlara Geçici Koruma Statüsü (TPS) verme kararından vazgeçti.
Hafta başında Amerikan Sınır Güvenliği ve Gümrük Komiserliği'nin kasırga nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Bahamlıların faydalanacağını açıkladığı statünün kendilerine verilmeyeceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle