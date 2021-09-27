ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun Kovid-19 testi negatif çıktı - Haberler
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ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

BUENOS ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

BUENOS ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.

Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya alınmıştı.

ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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