ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
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ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü

ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

SAN ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

SAN ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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