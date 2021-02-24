ABD Donanmasına bağlı Carson City gemisi Sudan'a liman ziyaretinde bulundu
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ABD Donanmasına bağlı Carson City gemisi Sudan'a liman ziyaretinde bulundu

24.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:19
ABD Donanmasına bağlı Carson City gemisi Sudan'a liman ziyaretinde bulundu

ABD, Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Deniz Ulaştırma Komutanlığına bağlı "USNS Carson City" hızlı intikal gemisinin Sudan'a liman ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

ABD, Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Deniz Ulaştırma Komutanlığına bağlı "USNS Carson City" hızlı intikal gemisinin Sudan'a liman ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

ABD Donanmasına bağlı 6'ncı Filo Komutanlığından yapılan açıklamada, geminin Port Sudan'a bugün vardığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu gemi, Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) kurulmasından sonra yapılan ilk liman ziyaretidir ve ABD'nin Sudan Silahlı Kuvvetleri ile ortaklık inşa etmek için çalıştığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Carson City gemisinin Sudan ziyareti, 25 Ocak'ta AFRICOM Sivil-Asker İlişkilerinden Sorumlu Komutan Yardımcısı Andrew Young ve AFRICOM İstihbarat Direktörü Tuğamiral Heidi Berg'in Sudan ziyaretinin ardından geldiği ifade edilen açıklamada, geminin liman ziyaretinden önce Kızıl Deniz'de görev yaptığı belirtildi.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

Sudan'ın 22 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini açıklamasının ardından Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım 2020'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30 Kasım'da telefonda, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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