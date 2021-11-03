ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, T-AO-189 borda numaralı "USNS John Lenthall" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 206 metre, ağırlığı 31 bin 200 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı

Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçi Aday Youngkin kazandı

 ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi

ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi

 Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için S-400 muafiyeti istiyor

Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için S-400 muafiyeti istiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title