ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter okyanusa düştü
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ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter okyanusa düştü

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter okyanusa düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopterin Güney California açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopterin Güney California açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre MH-60S helikopteri, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden rutin uçuş gerçekleştirmek üzere havalandı. Helikopterin yerel saatle 16.30 sıralarında Güney California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında okyanusuna düştüğü belirtildi. Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, 1 mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı. Başlatılan arama-kurtarma operasyonu sürüyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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