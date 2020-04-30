ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'tan ayrıldı

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı.

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı.

Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York'ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart'ta New York'a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk'taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.

Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York'ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

İlk günler eleştirilere neden olmuştu

USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden Kovid-19 testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu.

New York hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, New York'ta Kovid-19 bağlantılı 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybı bulunuyor.

Kaynak: AA